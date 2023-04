Presidente do Bayern Munique e a saída de Nagelsmann: «Não deveria ter ido de férias...»

Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern Munique, comentou este domingo à revista alemã 'Kicker' a inesperada saída de Julian Nagelsmann do comando técnico dos bávaros. Para o alemão de 71 anos, a história poderia ter sido bem diferente."Julian Nagelsmann não devia ter ido de férias para esquiar depois da derrota em Leverkusen . Se ele tivesse ficado em Munique... Ter-nos-íamos encontrado e conversado na segunda ou terça-feira. E quem sabe o que teria acontecido?", começou por dizer.O dirigente referiu que o clube tinha intenções de falar com Nagelsmann na paragem para as seleções, mas não travou as férias do técnico. Ainda assim, para Hoeness, não havia forma de impedir o alemão de viajar, garantindo mesmo que ninguém sabia que o antigo treinador do Bayern iria para uma estância de esqui na Áustria: "Um treinador não precisa de perguntar sobre férias".Tuchel, que assumiu o comando técnico após a saída de Nagelsmann, venceu na estreia frente ao Dortmund (4-2) este sábado e Hoeness não podia estar mais satisfeito. "A solução ideal. As conferências de imprensa foram 'summa cum laude' [expressão latina que pode definir excelência]. Assim é o Bayern Munique. Interiorizou este clube em dois dias", rematou.