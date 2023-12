Quatro meses depois (e após pagar 1,5M€ num hotel) Harry Kane já tem casa em Munique

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Harry Kane (@harrykane)

Mais de quatro meses depois de ter chegado a Munique para reforçar o Bayern, Harry Kane conseguiu finalmente encontrar uma casa. A novidade foi dada nas redes sociais pelo próprio avançado inglês, numa publicação na qual fez questão de agradecer à equipa do Vier Jahreszeiten Kempinski Hotel, onde vivia desde que chegou, em meados de agosto, e onde fez uma despesa total que terá chegado perto do milhão e meio de euros!O avançado inglês, que trocou o Tottenham pelos alemães a troco de 100 milhões de euros, vivia numa suite do luxuoso hotel, onde cada noite custa cerca de 11,5 mil euros. Ora, feitas as contas, tendo em conta que Kane chegou a Munique em meados de agosto, nesse período de tempo a conta de hotel chegou aos 1,45 milhões de euros. Uma fatura enorme, mas que Kane conseguiu pagar em pouco mais de três semanas de trabalho (o avançado ganha cerca de 450 mil euros semanais)."Muito obrigado à equipa do hotel, que me fez sempre sentir em casa desde que me mudei para Munique. Foram parte essencial da minha excelente adaptação", escreveu o avançado, que em seguida puxou o sempre bem humorado colega Thomas Müller à conversa: "estava preocupado pelo facto do meu quarto estar cada vez mais pequeno, por isso é hora de fazer o check out e ir para o meu próprio lugar com a minha família".Apesar de estar a viver num hotel e sozinho em Munique, Harry Kane teve um arranque de vida no clube alemão bastante positivo, com 25 golos em 21 partidas pelo Bayern.