Raphael Guerreiro quase certo no Bayern Munique

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Raphael Guerreiro vai mesmo reforçar o Bayern Munique, assegura a Sky Sports. Segundo a mesma publicação, os bávaros já chegaram a acordo com o internacional português de 29 anos e a oficialização do negócio deverá mesmo acontecer nos próximos dias. Depois de sete épocas no Borussia Dortmund, o ala esquerdo prepara-se para rumar ao principal rival após terminar contrato.