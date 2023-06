Raphaël Guerreiro faz hoje testes no Bayern Munique

Raphaël Guerreiro está na iminência de ser oficializado como reforço do Bayern Munique. Segundo o jornalista alemão Florian Plettenberg, o internacional português de 29 anos irá hoje cumprir os habituais exames médicos e rubricar contrato até 2026 com os bávaros, carimbando assim a mudança para o hendecacampeão germânico depois de ter terminado contrato com os rivais do Borussia Dortmund, clube que representou durante as últimas sete temporadas.Por aquelas bandas, Raphaël Guerreiro festejou duas Taças da Alemanha e uma Supertaça, mas nunca conquistou a Bundesliga.