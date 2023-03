Saiu mas continuará a pesar na carteira: Nagelsmann pode custar até 65 milhões ao Bayern

Contratado pelo Bayern Munique no verão de 2022, Julian Nagelsmann reunia, a priori, tinha o perfil que o clube germânico procurava para o líder da equipa. Uns meses mais tarde (21 mais concretamente), os bávaros anunciam a saída do técnico que, ao contrário do inicialmente se pensava, pode deixar de ser a solução para se tornar... um problema (e dos grandes).

De acordo com a imprensa alemã, Julian Nagelsmann foi despedido, mas continuará na folha de pagamentos do Bayern Munique até encontrar um novo clube para treinar. Este acordo entre cavalheiros poderá sair bem caro ao clube germânico, uma vez que arrisca-se a ter de pagar o salário ao treinador até ao final do contrato (termina em junho de 2026). Segundo o jornal alemão 'Bild', Julian Nagelsmann recebe 8 milhões de euros anuais, pelo que o Bayern Munique poderá vir a gastar ainda mais 24 milhões de euros com o treinador, somando aos 18 milhões de euros já pagos a toda a equipa técnica desde o início do contrato.

A acrescentar ao imbróglio do treinador, o Bayern Munique tem ainda de lidar com os custos da saída dos restantes membros da equipa técnica de Julian Nagelsmann, somando mais três milhões de euros (um por cada ano de contrato) aos 24 milhões de euros que poderá ter de indemnizar o técnico de 35 anos - indemnização pode chegar aos 27 milhões de euros.

Ao todo, incluindo o valor pago pela transferência e os salários da equipa técnica, assim como a possível indemnização que poderá ter de vir a pagar, a contratação de Nagelsmann poderá custar ao Bayern Munique 65 milhões de euros. Que rica contratação!