Salihamidzic não poupa Lewandowski: «Zero ponto zero...»

Continuam as reações à saída de Robert Lewandowski do Bayern Munique. E todas elas com uma sensação clara de desilusão pela forma como o polaco avançou na carreira. Depois das, neste caso a comentar de forma irónica a capacidade do Barcelona de contratar quando "não tem dinheiro", agora foi a vez de surgirem publicamente declarações nada positivas de Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do clube.E aqui o dado curioso é que estas declarações foram recolhidas há mais de um mês, a 13 de junho, numa altura em que se falava disso apenas como rumor, mas apenas agora foram publicadas. A questão era apenas uma: Salihamidzic entendia a posição de Lewandowski? A resposta do bósnio, também ele ex-jogador dos bávaros, diz tudo."Não. Realmente [o nível de compreensão desta decisão] é de zero ponto zero. Não apenas por ter cumprido todos os meus contratos como jogador, mas enquanto jogador teria tentado clarificar as coisas internamente e teria cumprido o meu contrato. A gratidão é algo que ambos os lados devem ter", disse o antigo jogador.Por outro lado, o bósnio de 45 anos assumiu ainda os erros cometidos no processo que levou à saída de David Alaba para o Real Madrid na época passada. "Nós queríamos ampliar o contrato e, olhando do nosso ponto vista, oferecemos muito dinheiro. Houve uma reunião com os seus empresários e acabámos por fazer-lhe um ultimato: 'até esta data ele tem de tomar uma decisão'. Olhando agora, faria as coisas de outra forma e, sendo um jogador como, não deveríamos ter-lhe colocado uma data limite", assumiu.