Schweinsteiger confirma encanto de José Mourinho pelo Bayern Munique

José Mourinho parece estar na linha de frente para substituir Niko Kovac no comando técnico do Bayern Munique, ele que foi despedido após ser goleado (5-1) na deslocação ao terreno do Eintracht Frankfurt . A especulação tem crescido a olhos vistos e o treinador português é mesmo um dos favoritos da direção bávara para assumir os destinos do clube. Bastian Schweinsteiger, que trabalhou sob as ordens de José Mourinho no Manchester United e antigo jogador de Bayern Munique, admitiu que vê o técnico português a treinar em solo alemão e até confessou que o português era um fã da Bundesliga."Consigo imaginar Mourinho a treinar na Alemanha. Eu lembro que ele estava sempre a perguntar-me pelo Bayern e pela Bundesliga. Durante os nossos jogos fora, as televisões davam sempre o campeonato alemão", afirmou o internacional alemão à 'Deutsche Welle', acrescentando. "Ele realmente conhecia todos os jogadores, incluindo os atletas que jogavam em equipas menores. Lembro-me que ele também estava a aprender alemão", disse.José Mourinho tem sido associado a diversos emblemas europeus. Depois de Borussia Dortmund e Arsenal, agora é a vez de ser cogitado para liderar o Bayern Munique.