«Se olharmos para a emoção na Baviera, parece que o Bayern terminou o campeonato em 10.º lugar»

Alexander Wehrle, diretor executivo do Estugarda, respondeu à letra a uma provocação de Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern Munique, que afirmou que o clube onde alinha Tiago Tomás festejou a permanência como "se tivesse ganho o Mundial"."Em Estugarda, as pessoas pensam que ganharam o Mundial. Simplesmente não desceram de divisão...", atirou o alemão ao 'Bild', na sequência da enorme festa que o clube fez após garantir o 15.º lugar da Bundesliga.Ora, Wehrle não se deixou ficar e respondeu na mesma moeda, fazendo referência às celebrações do título do Bayern Munique: "Se virmos as emoções das comemorações na Bavieta, ficamos a achar que eles terminaram [o campeonato] em 10.º, e não que foram campeões pela 10.ª vez consecutiva".Recorde-se que o Estugarda apenas garantiu a permanência no principal escalão do futebol alemão na última jornada, ao bater em casa o Colónia (2-1).