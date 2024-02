«Sei o que aconteceu, não deve sair para fora do balneário»: Tuchel e a discussão entre Kimmich e o adjunto

O Bayern Munique vai de mal a pior e com derrota sofrida domingo frente ao Bochum, por 3-2 , já está a 8 pontos do líder, o Bayer Leverkusen. A crise está instalada e ontem ficou bem vísivel no choque entre Kimmich e Zsolt Löw. De acordo com o 'Bild', o jogador atacou verbalmente o adjunto de Tuchel no final do encontro de ontem, tendo-se registado uma calorosa troca de palavras entre os dois. O incidente foi confirmado tanto por Tuchel como Jan-Christian Dreesen, CEO do clube bávaro."Sei o que aconteceu. Não é nada que deva sair para fora. Estamos num balneário de futebol e as emoções estão à flor da pele", disse Tuchel. Já Christian Dreesen referiu: "Josh deve ter ficado no banco. É normal. Ele dá sempre tudo, quer ganhar e por isso quer jogar".De acordo com a imprensa alemã de hoje, o jogo de sábado com o Leipzig será decisivo para Tuchel. O regresso de Hansi Flick já terá sido equacionado mas, adianta o 'The Athletic', terá sido descartado por não ter convencido na seleção alemã.Com o resultado de domingo, o Bayer Leverkusen tem o caminho aberto para um título inédito na liga alemã.