João Cancelo foi, este sábado, determinante na goleada imposta pelo Bayern Munique na receção ao Schalke (6-0) . No terceiro golo dos bávaros, o internacional português brilhou com esta jogada, em que simulou um cruzamento, deixou um adversário no chão e assistiu Gnabry, que de pé esquerdo não desperdiçou a oportunidade.