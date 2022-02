Thomas Müller na mira de associação de defesa dos animais: venda de sémen de cavalo em causa

Depois de Kurt Zouma, jogador do West Ham, ter sido apanhado a bater num gato, agora é o alemão Thomas Müller, estrela do Bayern Munique, quem está na mira de uma associação de defesa dos direitos dos animais.Müller e a mulher, Lisa, que costuma participar em eventos de dressage, têm uma quinta na Alemanha onde exploram a reprodução de cavalos. Segundo o jornal inglês 'The Sun', vendem cada dose de sémen de cavalo congelado por 200 euros .Em causa está o facto de um dos animais, D'Avie, ter sofrido ferimentos quando estava a ser preparado para a época da reprodução."Infelizmente temos más notícias. O nosso favoriro, D'Avie, não vai estar disponível nos próximos meses. Escorregou durante uma tentativa para o preparar para a época de reprodução e caiu dramaticamente para o lado", contou o jogador. "Sofreu uma lesão no casco e vai precisar de descansar nos próximos meses. É um amigo forte e podia ter sido pior."Mas uma porta-voz da organização não governamental PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) não entende o caso como um simples acidente. "É horrível que os auto denominados amantes dos cavalos forcem os animais que estão sob o seu cuidado a atos sexuais que não são naturais, para tirarem lucro disso", disse Jana Hoger. "As lesões que o D'Avie sofreu sob a supervisão da Lisa e do Thomas Müller eram evitáveis e desnecessárias."Müller comprou o 'D'Avie' em agosto de 2020. O animal participou com Lisa em diversos festivais internacionais.