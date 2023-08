Thomas Muller explica quem prefere entre Messi e Cristiano Ronaldo: «É mais subtil e elegante»

Thomas Muller, avançado do Bayern Munique, não tem dúvidas de que Lionel Messi é o melhor jogador de todos os tempos. O jogador alemão, de 33 anos, não exclui Cristiano Ronaldo da discussão, mas admite que prefere o argentino."Quem é o melhor de todos os tempos? O GOAT [Greatest Of All Time] para mim é o Messi, porque ele faz as pessoas dizerem 'vou ao estádio para ver a sua elegância'. Ao mesmo tempo, é muito eficaz na marcação de golos e a alcançar recordes e títulos", explicou o jogador, em declarações à DAZN."O Cristiano também é um forte candidato nas categorias de recordes e títulos, mas o Messi é simplesmente mais subtil e elegante", acrescentou.