Tiago Dantas assinala conquista do Mundial de Clubes

Através das redes sociais, Tiago Dantas assinalou a conquista do Mundial de Clubes por parte do Bayern Munique, graças a uma vitória por 1-0 diante do Tigres. Apesar de não ter sido utilizado, o médio português, cedido aos bávaros pelo Benfica, teve direito a medalha e também a posar com o troféu de campeão.





View this post on Instagram A post shared by Tiago Dantas (@tiagodantas86)