Tiago Dantas inscrito pelo Bayern Munique na Bundesliga

Ano novo, vida nova para Tiago Dantas. O jovem criativo português, ex-Benfica, foi inscrito na Bundesliga e já poderá entrar nas escolhas do treinador Hansi Flick para os próximos jogos do Bayern Munique no campeonato alemão.





Em conferência de imprensa, de antevisão ao encontro deste domingo com o Mainz, o treinador dos bávaros revelou que o internacional sub-20 português já só depende de si próprio para constar entre as suas opções."Cabe sempre a um jogador jogar ou não. Temos uma equipa muito boa, com muita profundidade. É importante que ele continue a mostrar a sua qualidade em todos os treinos, à equipa técnica e também aos seus companheiros de equipa", apontou o técnico do campeão alemão.Entretanto, no sítio oficial do Bayern Munique já é possível ver que Tiago Dantas irá vestir a camisola '28' esta temporada na Bundesliga.