Tiago Dantas voltou à equipa de reservas e não impediu derrota no dérbi com o Munique 1860

Depois de ter estado no banco da equipa principal no jogo diante do Mainz, há uma semana, Tiago Dantas voltou este sábado aos duelos da formação de reservas do Bayern Munique, atuando de início no dérbi com o Munique 1860.





O médio cedido pelo Benfica foi titular na zona intermediária e não conseguiu impedir o desaire por 2-0, numa partida da 18.ª jornada na qual os Sub-23 do Bayern atuaram com menos um durante mais de uma hora, devido à expulsão de Joshua Zirkzee, aos 27'. Em inferioridade numérica, o Bayern chegou ao descanso a perder, mercê do autogolo de Timo Kern aos 44', tendo sido já sem Dantas em campo (foi substituído aos 69') que viu o Munique 1860 sentenciar a partida, com um golo de Merveille Biankadi, aos 90'+2.Com 16 partidas disputadas, a equipa de reservas do Bayern Munique é apenas 16.ª na 3. Liga, com 17 pontos.