Treinador do Bayern antevê duelo na Luz: «Benfica não entrará com demasiado receio»

Julian Nagelsmann, treinador do Bayern Munique, fez esta terça-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Benfica, para a Liga dos Campeões. O jovem técnico sabe do que a sua equipa é capaz, mas alerta para os perigos que os bávaros podem encontrar na Luz.





"Temos sempre potencial para subirmos de rendimento. Espero que o Benfica enquanto grande equipa de Portugal jogue bom futebol e que possam causar problemas. Temo-nos preparado, eles gostam de ter a bola. Na Liga dos Campeões as estatísticas são um pouco diferentes, mas têm jogadores e um treinador com muita experiência. Esteve fora, mas nunca esteve demasiado longe, conhece bem a realidade portuguesa. Há uma grande variação no sistema tático do Benfica. Não conseguimos prever totalmente.""Estou contente com o plantel que tenho à disposição, o Bayern tem feito um grande trabalho. Não quero estar a avaliar a restante liga alemã. Temos a ambição de ganhar. O que tem acontecido mostra o caráter e o rendimento nos últimos tempos. Em última análise, tentamos manter esta qualidade e as outras equipas irão tentar novas estratégias e novas armas para nos parar. Temos de manter esta energia. Consigo imaginar que nos próximos 10 anos outra equipa possa vencer o campeonato. Espero que não.""Não tenho de andar a avaliar a fundo. Tem estado a treinar, com bom espírito e concentrado. Temos de separar as questões pessoais, que não me dizem respeito. Como bom profissional, tem de manter a vontade de vencer. Conseguirá separar as situações pessoais das profissionais.""Foi bom ter uma experiência no centro de treinos na cidade de Lisboa, com condições fantásticas. Tenho todo o prazer em voltar à cidade. Espero dar seguimento à boa prestação nessa última visita.""Os jogadores podem ter a sua opinião em público. É algo que é possível de fazer. Temos de olhar para a equipa como o coletivo. Não podemos exigir sempre numa equipa como o Bayern que joguemos sempre na mesma posição em todos os jogos. Tem de continuar a treinar e jogar ao mais alto nível e é isso que vejo nele. Se estiver no 11 inicial, penso que entrará motivado. Olhamos para o Goretzka, que está constipado e não poderá jogar. Não sei se estará fora mais algum tempo. O Alphonso Davies tem mialgias de esforço e cansaço. Penso que será melhor ficar 3 ou 4 dias de descanso. Vamos ter uma série complicada. O Pavard poderá começar.""É uma pergunta que tem de dirigir ao Benfica. Tem de entrar com respeito. Temos as nossas qualidades. Jogando num estádio repleto de adeptos, não entrará com demasiado receio ou nervosismo. Temos de nos impor como temos feito até aqui. Temos de dar continuidade a esse trabalho. Essa é a prioridade para o jogo.""Talvez pareça mais tímido. É uma excelente pessoa. É alguém que seguramente manterá esta atitude no futuro. Tem toda uma atmosfera de desenvolvimento à sua volta. No Bayern, tem feito novos movimentos de desenvolvimento a nível defensivo. Tem muita experiência na liga alemã como na liga austríaca. Pode fazer um ou outro erro. Ouve o treinador, às vezes. É a motivação que lhes damos.""Nota-se que não é um lateral direito clássico. É uma opção que temos para essa posição. Não será sempre a posição preferencial. Vamos precisar dele. Com o regresso de Pavard, temos de equacionar se o relocalizamos para o centro da defesa. Nesta época, temos de olhar para o desenvolvimento geral. Temos jogado muito bem.""Tem ideias muito claras em relação à posse de bola. Não só a destruir. Tem um futebol atrativo. Não é um jovem como eu, tem mais experiência. É interessante ver como ele continua a viver esta profissão com toda a sua paixão. É uma das pessoas que acompanho no futebol. Estou entusiasmado por encontrá-lo amanhã.""Mudaram cinco ou seis jogadores da equipa que entrou aí de início. É uma variação. Na altura jogaram com 4 defesas. Foi interessante ver o lateral-esquerdo que eles tinham, que agora joga mais avançado [Grimaldo]- Seferovic não tem jogado, alarga o jogo do Benfica. O treinador era diferente. Jogando contra o Benfica, estamos a jogar contra uma equipa de primeira categoria. Espero que consigamos utilizar esse conhecimento para os travar."