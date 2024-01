Tuchel arrasa jogadores do Bayern: «Estou cansado de dizer que treinámos bem, já ninguém acredita nisso»

Thomas Tuchel era um treinador visivelmente insatisfeito este domingo depois da derrota caseira da sua equipa, o Bayern Munique, frente ao Werder Bremen (0-1) . No final da partida, o técnico alemão não deixou nada por dizer e exigiu mais dedicação aos jogadores."A responsabilidade é nossa. Estou cansado de dizer que treinámos bem, já ninguém acredita nisso. Já faço isto há tempo suficiente para perceber se os treinos estão ao nível que queremos, e as coisas têm sido assim há algumas semanas", referiu, citado pelo 'Daily Mail'.E continuou: "Não fizemos o suficiente. Ao longo dos primeiros 70 minutos não tive a sensação de que estávamos a jogar para ganhar. Depois disso, comecei a sentir. Até lá, não. Estivemos apáticos na 1.ª parte. Perdemos a bola muitas vezes, permitimos muitos contra-ataques e estivemos mal com a bola. Merecemos a derrota".Tuchel deixou ainda um aviso à equipa, que à 18.ª jornada da Bundesliga, e apesar de ter menos um jogo, está a 7 pontos do líder Bayer Leverkusen. "20 minutos não são suficientes para atingirmos os objetivos que queremos. Não é para isso que aqui estamos. Quando chegas a um clube como o Bayern Munique, assinas para estares cá a 100%. Isso aplica-se ao treinador e aos jogadores. E hoje não estivemos cá", concluiu.