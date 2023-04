Tuchel e o soco de Sadio Mané a Leroy Sané: «Foi um incidente flagrante»

Thomas Tuchel foi esta sexta-feira confrontado com a agressão de Sadio Mané a Leroy Sané após a derrota com o Manchester City, por 3-0, na Liga dos Campeões. O senegalês atingiu o companheiro de equipa com um soco na boca, uma situação que gerou naturalmente desconforto no balneário dos bávaros. Mas o treinador garante que o conflito já foi ultrapassado."Isso está resolvido. Um jogo e uma multa são as consequências para o que aconteceu. Claro que foi uma situação que nos manteve ocupados. Não vi o que aconteceu porque estava na sala dos treinadores, mas falei imediatamente com todos os envolvidos, jogadores e staff. Por nos preocupar, e por se tratar de um incidente flagrante, era importante esclarecermos o assunto antes de iniciarmos a próxima sessão de treino. Fizemos isso ontem", explicou Tuchel."Esclarecemos as coisas de modo a que eles possam treinar positivamente um com o outro novamente. A forma como eles e os outros jogadores lidaram com isto foi positiva. Tivemos um clima positivo ontem e hoje", acrescentou o treinador, frisando que Mané "pediu desculpas".O Bayern Munique defronta amanhã o Hoffenheim, na Bundesliga, com Sadio Mané ausente.