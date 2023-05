Tuchel furioso com jogadores após queda aos pés do Leipzig: «Quando ninguém se mexe...»

Thomas Tuchel apareceu furioso com a equipa após o apito final do Bayern-Leipzig (1-3) : os bávaros caíram aos pés do terceiro classificado da Bundesliga e deixaram o Dortmund (que hoje defronta o Augsburgo) com via aberta para o título."Na 2ª parte não entrámos em campo. Não consigo explicar o que aconteceu. Aceito perder contra uma equipa que seja melhor, mas não foi esse o caso. Os jogadores têm de ser corajosos... mas quando ninguém se mexe, nem procura a bola...", atirou o incrédulo técnico alemão, deixando o aviso: "A época não acabou!" Também o capitão Thomas Müller não deitou a toalha ao chão: "Se ainda podemos ser campeões? Claro! O Borussia Dortmund ainda tem de ganhar dois jogos, vamos ver como corre."