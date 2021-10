Upamecano: «Benfica sempre foi uma equipa com pergaminhos na Liga dos Campeões»

Dayot Upamecano, defesa francês do Bayern Munique, fez esta terça-feira a antevisão ao jogo da Liga dos Campeões frente ao Benfica, a disputar esta quarta-feira, pelas 20H00, no Estádio da Luz.



Primeiros tempos no Bayern:



"Sinto-me muito confortável. O ambiente na equipa foi bom desde o início. Receberam-me bem e estou feliz por estar nesta equipa."





"Não existem equipas pequenas na competição. Só grandes. Vencer nunca é garantido. Estaremos sempre focados. Daremos tudo para vencer""Boa pergunta. Ambos merecem. São os melhores e mostram-no todos os anos. Se um deles vencer fico feliz.""O Bayern tem mais experiência e títulos. O Leipzig tem bons talentos e bons jogadores a evoluir""Adoro defender e odeio sofrer golos. Faço o meu melhor e ajudo a minha equipa o melhor que posso. Estou feliz por ajudar.""O ambiente é bom e vamos dar tudo para chegar o mais longe possível. Queremos ganhar tudo. Mas o foco agora é no jogo de amanhã.""É uma equipa com experiência, joga em casa e quer os três pontos. Nós temos de estar preparados. Não podemos sofrer golos. Essa é a maior preocupação que temos. O Benfica sempre foi uma equipa com pergaminhos na Liga dos Campeões. Neste momento estão atrás de nós. Vamos tentar manter essa distância. A melhor forma de conseguir é com os três pontos."