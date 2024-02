«Vocês não são tão bons como eu pensava»: Tuchel em choque com os jogadores do Bayern Munique

A derrota (0-1) em casa da Lazio, a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, confirmou o que já toda a gente percebeu: o Bayern Munique está em crise. A turma de Thomas Tuchel vive amedrontada com o fantasma de uma possível eliminação europeia, já 'tombou' da Taça da Alemanha perante uma equipa amadora, segue em 2.º lugar na Liga alemã - a cinco pontos do líder Bayer Leverkusen (55/50) - e contabiliza três derrotas nos últimos seis jogos, tudo dados que se traduzem numa temporada muito aquém das expectativas. O ambiente começa mesmo a ficar irrespirável no balneário do Bayern, tanto que o técnico alemão terá mesmo confrontado o grupo após o desaire de quarta-feira, em Itália."Vocês não são tão bons como eu pensava, vou ter de me adaptar ao vosso nível." Como dá conta a 'Sky Germany', esta terá sido a frase mais impactante que Thomas Tuchel dirigiu ao grupo. Não se sabe como os próprios jogadores reagiram a este confronto, mas começa a ficar claro que o técnico está a perder a confiança do universo do Bayern Munique. A este respeito, o Bild realizou uma sondagem para saber a opinião dos adeptos e 80% dos mais de 300.000 inquiridos afirmou mesmo que Tuchel já não é o homem certo para continuar no comando técnico da equipa. Domingo há nova prova de fogo, em casa do Bochum, num jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga Alemã.