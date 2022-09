Bochum dispensa treinador após seis derrotas seguidas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bochum, último classificado da Liga alemã, anunciou esta segunda-feira a rescisão de contrato com o seu treinador, Thomas Reis, após seis derrotas nas primeiras seis rondas do campeonato."Esta decisão não foi fácil de tomar. É claro para toda a gente. Reis criou uma ligação entre o clube e a cidade que se prolongou nestes últimos três anos", lamentou o líder do emblema germânico, Patrick Fabian.

Entretanto, o até aqui técnico da equipa sub-19 do Bochum, Heiko Butscher, foi nomeado treinador interino do conjunto principal.

O clube tinha ascendido ao primeiro escalão alemão na temporada de 2020/21 e manteve-se na Bundesliga graças ao 13º lugar alcançado na última edição da prova.

Agora, à sexta jornada, o Bochum é a única equipa que ainda não pontuou no campeonato e sofreu 18 golos, marcando apenas quatro.





?? #meinVfL stellt Thomas #Reis frei



Der VfL Bochum 1848 hat Cheftrainer Thomas Reis und Co-Trainer Markus #Gellhaus von ihren Aufgaben entbunden. pic.twitter.com/gSwn3ZEUPB — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) September 12, 2022