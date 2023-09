Gonçalo Paciência ruma ao Bochum por empréstimo do Celta de Vigo

Gonçalo Paciência é reforço do Bochum por empréstimo do Celta de Vigo. Trata-se de um regresso à Bundesliga do ponta-de-lança português, desta feita para jogar no atual 14.º classificado do principal escalão da Alemanha, ele que no último verão trocou o Eintracht Frankfurt pelo emblema galego.Gonçalo Paciência tem contrato com o Celta até junho de 2025, pelo que no final do empréstimo ao Bochum continuará a estar ligado aos espanhóis. Na época passada, o ponta-de-lança, de 29 anos, fez 28 jogos pelo Celta e marcou três golos.