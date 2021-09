Alarme no Borussia Dortmund: Haaland pode falhar receção ao Sporting

Erling Haaland está em dúvida para a receção do Borussia Dortmund ao Sporting, na terça-feira, a contar para a 2.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Este sábado, o avançado não entrou nas opções do treinador Marco Rose na visita ao Borussia Mönchengladbach. Segundo a imprensa alemã, a ausência do norueguês foi motivada por problemas musculares. Esta época, refira-se Haaland tem sido determinante na equipa do Dortmund, com 11 golos em 8 jogos oficiais.



Marco Reus também falhou a partida deste sábado, devido a uma lesão no joelho, na sequência de uma bola dividida com Marwin Hitz no treino de ontem. Ainda assim, a imprensa alemã diz que o alemão deve recuperar a tempo de defrontar o Sporting.