Alemães garantem que o real desejo de Cristiano Ronaldo era jogar no Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund equacionou a contratação de Cristiano Ronaldo, segundo o jornal 'Bild'. E esta vontade seria comum também à do jogador. Contudo, a transferência não vai acontecer e o português terá de ficar no Manchester United ou procurar outro lugar para prosseguir a carreira.O diário alemão dá conta de que o maior goleador de todos os tempos via com bons olhos uma transferência para a Bundesliga, campeonato onde nunca alinhou, pela possibilidade de conquistar diferentes títulos na já longa e fértil carreira. O Borussia Dortmund joga na Liga dos Campeões, onde CR7 é o máximo goleador, e luta pela conquista do campeonato, mesmo que o Bayern Munique se tenha sagrado na última temporada decacampeão. Depois das várias recusas de outros gigantes, a opção de jogar em Dortmund esteve mesmo em cima da mesa.De acordo com a mesma fonte, os dirigentes do Borussia reuniram e decidiram que seria benéfico não avançar para contratação do português. Desde logo, e como razão primordial, alegando que, à imagem do que se passava com Haaland, o jogador iria concentrar a maior parte das atenções, algo que seria prejudicial à equipa.Depois, o emblema do Westfalenstadion estaria obrigado a fazer um esforço financeiro, que seria possível mas que acabaria por ser de grande monta. Cristiano Ronaldo aufere 24 milhões de euros anuais no Manchester United enquanto que o mais bem pago no Borussia Dortmund é o capitão Marco Reus, que recebe metade: 12 milhões por ano.O presidente assumiu que gostava de contar com CR7 mas negou uma opção que não seria viável. "Adoro o jogador, seria certamente uma ideia encantadora vê-lo jogar aqui […] mas não há qualquer contacto entre as duas partes, há que deixar de falar sobre isso", afirmou na sexta-feira