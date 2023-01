Alemães lançam dúvidas sobre idade de Moukoko: avançado não terá 18 anos mas sim... 22

Wollen ihn zwei Klubs nicht mehr? - Verwirrung um Moukokos Alter! https://t.co/J5AXFMidG4 #sportbild — SPORT BILD (@SPORTBILD) January 13, 2023

Youssoufa Moukoko é um dos nomes que promete dar que falar no mercado de verão, por estar em final de contrato com o Borussia Dortmund, mas nos últimos dias foi também tema por outra razão. E essa bem mais polémica e até problemática. É que, segundo adianta o 'Bild' - num artigo que acabou por ser apagado... -, há suspeitas de que o jovem avançado afinal... não seja tão jovem quanto se pensa.A dúvida foi inicialmente lançada pelo 'Daily Mail', quando no verão adiantou que haveria um certificado de nascimento que mostrava que o jogador tinha nascido na cidade camaronesa de Yaoundé em 2000 e não em 2004, como de momento surge registado. Ora, esta semana o tema voltou à ordem do dia, com o jornal alemão a reforçar a existência desse tal documento, revelado pelo pai adotivo do jogador, que atesta efetivamente que Moukoko não nasceu em 2004, mas sim quatro anos antes.Moukoko, refira-se, é internacional jovem pela Alemanha, tendo chegado ao país em 2019, quando na altura teria 14 anos. Se as suspeitas se confirmarem, então, o avançado teria entrado no país sim com 18 anos...