Árbitro que prejudicou o Borussia Dortmund faz 'mea culpa': «Sinto-me uma merda»

O árbitro que não marcou um penálti claro a favor do Borussia Dortmund no jogo com o Bochum, na última sexta-feira, fez 'mea culpa' e admitiu que mal conseguiu dormir na noite a seguir ao encontro.Sascha Stegemann protagonizou uma arbitragem controversa e a federação alemã já reconheceu que o trabalho do juiz ficou muito a desejar.O árbitro não assinalou um penálti sobre Adeyemi, que levaria à expulsão de Danilo. O responsável da arbitragem da federação alemã referiu mesmo que a decisão deveria ter sido tomada "sem a necessidade de assistência de vídeo", embora Stegemann se tenha recusado a ver as imagens do VAR, como pediram os jogadores e o treinador do Dortmund."Estou muito aborrecido, sinto-me uma merda", disse o árbitro, de 38 anos, no dia a seguir ao jogo, em declarações à rádio 'WDR 2'. "Foi uma noite muito mal dormida, não me sinto bem com isto. Levantei-me de manhã com um mau 'feeling' porque me senti zangado por não ter tomado a decisão certa em campo.""Revendo o lance, é penálti para o Borussia Dortmund naquela situação com o Adeyemi. Mas em campo não vi desta forma. Como árbitro tenho o direito de tomar uma decisão em campo sem ter de recorrer ao VAR desnecessariamente", acrescentou.O facto de o VAR não se ter pronunciado sobre o lance irritou particularmente os jogadores e o treinador do Dortmund. "Não foram apenas decisões infelizes, foram absolutamente incorretas. O que me chateia é que não fizeram tudo o que estava ao alcance deles [do árbitro e do VAR] para evitar as decisões incorretas. E eu acho isso injusto", considerou no final o treinador do Borussia Dortmund, Edin Terzic.Em consequência do empate, o Dortmund pode ver o Bayern Munique reassumir a liderança da classificação da Bundesliga no jogo de hoje, frente ao Hertha Berlim.