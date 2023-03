Autocarro do Dortmund chega com 30 minutos de atraso a Stamford Bridge

Apesar de estarem em vantagem na eliminatória (após triunfo por 1-0 na primeira mão na Alemanha), o Borussia Dortmund não parte em pé de igualdade para o duelo desta noite em Stamford Bridge, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Chelsea.

De acordo com a imprensa inglesa, o autocarro da formação alemã - onde segue o internacional português Raphaël Guerreiro - chegou com cerca de meia hora de atraso ao recinto dos blues devido ao congestionamento provocado pelos milhares de adeptos do Chelsea que circulam a pé nas imediações do estádio.





Para além do congestionamento, o autocarro do Dortmund ainda foi parado pela polícia londrina devido a alguns desacatos provocados pelos adeptos locais nas zonas circundantes do recinto do Chelsea.Entretanto, a UEFA comunicou que o jogo irá iniciar com 10 minutos de atraso.