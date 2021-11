B. Dortmund planeia recorrer do vermelho a Hummels para contar com o defesa diante do Sporting

O Borussia Dortmund está a ponderar a possibilidade de recorrer do cartão vermelho ontem mostrado a Mats Hummels no jogo que a equipa perdeu diante do Ajax (3-1), na Liga dos Campeões. A formação alemã considera que o defesa foi mal expulso e gostava de ver a UEFA anular a decisão do árbitro inglês Michael Oliver, de modo a poder contar com o influente jogador no próximo encontro, com o Sporting, dia 24 deste mês, em Alvalade.





A informação foi dada Michael Zorc, diretor desportivo da equipa. "É mais do que evidente, e facilmente verificável, que foi uma má decisão. Arruinou o nosso jogo e decidiu o encontro", disse aquele responsável, citado pela imprensa alemã.Hummels foi expulso aos 29 minutos, na sequência de uma falta sobre Antony e depois de o árbitro ouvido o VAR mas não ter visto as imagens do lance. "Não entendo como um árbitro mostra um cartão vermelho assim, na Liga dos Campeões", explica, adiantando que o departamento jurídico do Dortmund está a analisar a situação.Michael Zorc acrescentou que a que a UEFA "promove o respeito, mas isto não tem nada a ver com respeito". "O árbitro está a 10 metros do ecrã, tem de ver as imagens. O Mats Hummels deslisa uns 40 centímetros ao lado do Anthony, que até salta sobre ele."