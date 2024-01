Borussia Dortmund bate lanterna-vermelha no regresso de Jadon Sancho à Alemanha

O Borussia Dortmund ganhou este sábado na visita ao Darmstadt, por 3-0, num jogo da Liga alemã marcado pelo regresso do inglês Jadon Sancho ao clube preto e amarelo, emprestado pelo Manchester United.

O médio Julian Brandt assinou o primeiro golo do jogo da 17.ª ronda, aos 24 minutos, e, já na segunda parte, aos 55', o técnico croata Edin Terzic lançou Sancho e Marco Reus, dupla que fabricou o segundo, aos 77', com o internacional inglês, oficializado como reforço na quinta-feira, a assistir o avançado germânico.

Já nos descontos, o jovem atacante Youssoufa Moukoko fechou a contagem (90'+2) e, com a vitória, o Borussia Dortmund mantém-se no quinto posto da Bundesliga, com 30 pontos, enquanto o adversário não descola do último lugar da tabela, com apenas 10 pontos.

Nos outros jogos do dia, o líder Bayer Leverkusen ganhou por 1-0 ao Augsburgo, com o único golo da partida a ser apontado por Exequiel Palacios, aos 90'+4 minutos, após assistência de Grimaldo (ex-Benfica).

Com a terceira vitória seguida na Bundesliga, os comandados de Xabi Alonso cimentaram a liderança, com 45 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, Bayern Munique, que tem menos uma partida e que na sexta-feira bateu em casa o Hoffenheim (3-0).

Destaque também para o confronto entre o quarto classificado, Leipzig (33 pontos), e o sexto, Eintracht Frankfurt (27), que terminou com a vitória do segundo, por 1-0, com o golo solitário apontado pelo atacante Ansgar Knauff logo aos sete minutos.

O defesa português Aurélio Buta foi lançado na turma de Frankfurt aos 63 minutos, para o lugar do neerlandês Donny van de Beek, que está emprestado pelo Manchester United.

Numa tarde de poucos golos na Alemanha, os duelos entre Friburgo e Union Berlim (0-0), Mainz e Wolfsburgo (1-1), e Colónia e Heidenheim (1-1) terminaram todos empatados.

O checo Vaclav Cerny marcou para o Wolfsburgo (10.º, com 20 pontos), que jogava na condição de visitante, aos 12 minutos, com o suíço Silvan Widmer a igualar já na segunda parte, aos 61, para o Mainz (16.º, com 11), 10 minutos antes de o avançado luso Tiago Tomás saltar do banco dos lobos, mas o marcador não mexeu mais.

Já o aflito Colónia (17.º, com 11) empatou em casa com o Heidenheim (nono, com 21), com golos de Davie Selke, aos 29 minutos, e de Adrian Beck, aos 55', respetivamente.