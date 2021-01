Borussia Dortmund faz contas à crise e coloca Raphael Guerreiro no mercado

O jornal alemão 'Bild' escreve esta quarta-feira que o Borussia Dortmund está a ser muito afetado pela crise financeira causada pela pandemia e que o clube alemão está disposto a vender três das suas estrelas, se as propostas forem condizentes com o valor dos jogadores em causa. E um deles é o internacional português, Raphael Guerreiro.





O Dortmund mudou o treinador, mas não conseguiu mudar a forma irregular como a equipa tem jogado - não ganhou nos últimos três jogos e é 7.º na Bundesliga, a 13 pontos do líder Bayern Munique.Os dirigentes já fazem contas a um possível não apuramento para a Liga dos Campeões, o que representaria um 'rombo' de 30 milhões de euros nas contas, a par da quebra nas receitas motivada pela pandemia.Por isso a solução encontrada foi, segundo o Bild, vender alguns jogadores, desde que as propostas sejam aceitáveis. Nesta lista estão Raphael Guerreiro, lateral-esquerdo de 28 anos, avaliado pelo Transfermarkt em 35 milhões de euros; o médio norte-americano Giovanni Reyna, de 18 anos (30 milhões), e Jadon Sancho, médio inglês de 20 anos.Sancho esteve na mira do Manchester United no verão, mas o Dortmund pedia 120 milhões de euros pelo seu passe e os red devils não avançaram. O Bild diz que agora o clube alemão provavelmente aceitaria agora uma proposta de 100 milhões pelo jogador...