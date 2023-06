Borussia Dortmund oficializa saída de Bellingham para o Real Madrid por 103 milhões de euros

O Borussia Dortmund informou a Comissão Nacional do Mercado de Valores da Bolsa de Frankfurt que chegou a acordo com o Real Madrid para a venda do passe de Jude Bellingham por 103 milhões de euros, mais variáveis que podem chegar aos 30 por cento do valor fixo.Bellingham deve sujeitar-se aos testes médicos nos próximos dias e, segundo a imprensa espanhola, deverá assinar um contrato válido por seis temporadas.O jovem médio inglês, de 19 anos, era um dos jogadores mais cobiçados neste mercado de verão, tinha muitos interessados na Premier League mas acabou por rumar à LaLiga.O jogador, que esteve no Mundial do Qatar, marcou 14 golos e fez 7 assistências em 42 jogos disputados esta época na Alemanha.