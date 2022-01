Dirigente do Dortmund responde a Haaland: «Dizer que lhe faríamos um ultimato é uma estupidez»

Erling Haaland disse depois do, na última sexta-feira, que os dirigentes do Borussia Dortmundno sentido de tomar uma decisão relativamente ao seu fututo, mas o CEO do clube, Hans-Joachim Watzke, desmentiu terminantemente que tal tenha acontecido."A verdade é que aquela declaração surpreendeu-nos porque ainda não falámos com ele. Dizer que o Dortmund faria um ultimato ao Haaland é uma estupidez. Não há data limite", afiançou aquele responsável, em declarações ao canal de televisão alemão 'ARD'.O secretário técnico do Dortmund também tinha comentado a declaração de Haaland. "Não há nada de novo, não há conversações. Surpreenderam-me as declarações do Erling. Vou falar com ele e perguntar-lhe por que dá uma entrevista destas depois de um jogo em que ganhámos por 5-1. Não fizemos qualquer pressão", garantiu Sebastian Kehl.O avançado norueguês, de 21 anos, é um dos jogadores mais pretendidos por estes dias na Europa. Está na mira de clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester City e Manchester United, devendo muito provavelmente deixar o clube alemão no próximo verão.