Dortmund já se prepara para a saída de Haaland: «Temos 113 anos e em 111 estivemos sem ele»

Erling Haaland é, muito provavelmente, o nome que mais circula nos meios de comunicação desportivos em todo o Mundo nos últimos dias. E tudo poderá intensificar-se nas próximas horas se o hipotético acordo entre o avançado norueguês, que pertence ao Borussia Dortmund, e o Manchester City se revelar oficial.

Contudo, o clube alemão parece estar mais do que preparado para perder o jovem prodígio. "Temos 113 anos de história e em 111 estivemos sem Haaland. Depois de sair o Lewandowski veio o Aubameyang, depois surgiu Haaland e, se realmente for embora, encontraremos um grande substituto para ele", atirou Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund, em declarações à CNN alemã, assumindo que a decisão passa pelo jogador: "É uma decisão dele. É do conhecimento público que Haaland tem uma cláusula de rescisão. Tem tempo para dizer-nos qual é a sua decisão. Sei que o fará quando chegar o momento."