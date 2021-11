Dortmund quer Hummels disponível para defrontar o Sporting: «Que a UEFA faça deste caso um exemplo»

O Borussia Dortmund vai requisitar junto da UEFA a despenalização de Mats Hummels, expulso frente ao Ajax, para que o futebolista alemão possa defrontar o Sporting, na próxima jornada da Liga dos Campeões, revelou esta quinta-feira o clube germânico.

"Pedimos à UEFA que tenha sentido de justiça e que faça deste caso um exemplo. É uma injustiça total. A equipa já foi castigada pelo resultado da partida [derrota por 3-1, com o Ajax]. Não punam também o jogador", disse o diretor-geral do Borussia, Hans-Joachim Watzke, à agência de notícias desportiva alemã SID.

Na quarta-feira, em Dortmund, Hummels foi expulso aos 29 minutos com um cartão vermelho direto, depois de o árbitro da partida ter considerado que o central alemão teve uma entrada violenta sobre o brasileiro Antony.

Caso a UEFA aceite a despenalização do jogador, de 32 anos, Hummels poderá defrontar o Sporting, em Alvalade, na quinta jornada do Grupo C, num encontro que vai ser decisivo nas contas do apuramento para os oitavos de final da 'Champions'.

Já na quarta-feira, o diretor desportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc, revelou que tinha contactado a UEFA para mostrar o seu desagrado com a decisão do árbitro: "Foi claramente uma má decisão. Estragou o nosso jogo e decidiu o destino do encontro", disse Zorc à imprensa alemã.

Após o final do encontro, também Hummels se mostrou muito irritado com a expulsão, colocando em causa o "nível" do árbitro e acusando Antony de "comportamento antidesportivo".

"Não entendo como um árbitro da Liga dos Campeões pode pensar que aquele lance é merecedor de cartão vermelho. Não entendo. O Antony está no chão, olha para cima para ver se o árbitro vinha em direção dele e depois rebola e finge que está com dores. Teve um péssimo comportamento", lamentou o central.

Mesmo reduzido a 10 unidades, o Dortmund ainda chegou a estar em vantagem, através de uma grande penalidade marcada por Marco Reus, mas o Ajax deu a volta ao marcador na segunda parte, com golos de Dusan Tadic, Sébastien Haller e Davy Klaassen.

No Grupo C, o Ajax lidera com 12 pontos e já está apurado para os 'oitavos', enquanto Dortmund e Sporting têm seis e vão lutar pela vaga ainda disponível. O Besiktas é último, sem qualquer ponto, e está eliminado.