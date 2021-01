Dortmund 'pesca' no Ajax e prepara-se para assinar com jovem promessa de 15 anos

O Borussia Dortmund prepara-se para voltar a assinar com uma jovem promessa mundial.

De acordo com o 'De Telegraaf', o emblema alemão espera pelo próximo dia 25 de janeiro, altura em que Julian Rijkhoff, um dos maiores talentos holandeses, proveniente dos escalões de formação do Ajax, cumpre 16 anos e pode assinar contrato profissional com o clube.

Considerado como um dos melhores talentos da geração de 2005, este jovem avançado soma já sete golos em apenas cinco jogos pela Seleção sub-17 da Holanda, apesar de ter somente 15 anos. Sendo que, com esta idade, já mede 1.83 metros. Futebol ao primeiro toque, forte presença na área e excelente capacidade de finalização, são algumas das suas valências e que o Borussia Dortmund em breve poderá ver bem de perto.

Talentos não faltam em Dortmund

Visão para o futuro e aposta no médio/longo prazo. É desta forma que o Borussia Dortmund olha para as suas contratações e podemos dizer que já estão a colher alguns frutos dessa aposta. Note-se, só em opções para o ataque não existe falta de talento e juventude. Estamos, pois, a falar de jogadores como Giovanni Reyna (18), Jude Bellingham (17), Youssoufa Moukoko (16), Jadon Sancho (20) ou Eling Haaland (20), sendo que os últimos dois têm sido duas verdadeiras ameaças para os adversários que os enfrentam.