Dortmund risca Raphaël Guerreiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Raphael Guerreiro poderá estar em vias de abandonar o Borussia Dortmund. De acordo com a imprensa germânica, o clube alemão pretende transferir o internacional português de 28 anos de modo a garantir um encaixe financeiro que permita 'atacar' a contratação de Raum, do Hoffenheim, o novo lateral esquerdo 'da moda' na Alemanha. O 'Sport1' diz mesmo que o Borussia estará disposto a abrir mão dos serviços de Guerreiro por uma verba a rondar os 20 milhões de euros, mas enfrentará a 'resistência' do luso, que mostra pouca vontade em deixar o Signal Iduna Park.

De resto, a suscetibilidade a lesões é apontada como um dos fatores que levaram à decisão dos responsáveis do clube. Em 2021/22, Guerreiro fez 23 jogos na Bundesliga, somando quatro golos e três assistências.