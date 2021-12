Empresário de Haaland revela: «Temos ideias claras para onde ele deve ir»

Erling Haaland é um dos avançados mais desejados por estes dias na Europa e promete agitar o mercado no próximo verão. O empresário do norueguês do Borussia Dortmund explica agora que já tem uma ideia do destino do jogador."Estamos há dois anos a pensar. Temos ideias claras para onde deve ir o Haaland", explicou Mino Raiola, o excêntrico empresário italiano ao canal alemão 'Sport 1'. "Não vivemos influenciados pelo mercado, nós é que podemos influenciar com um jogador como Haaland. Realmente, é um jogo paralelo ao futebol. Dois dias de futebol e cinco de rumores."Há quem diga que o valor da cláusula de rescisão é de 'apenas' 75 milhões de euros, mas o Dortmund não confirma sequer se o contrato do jogador tem cláusula.Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Juventus foram alguns dos clubes falados como possíveis destinos para Haaland.