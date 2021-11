Especialista aponta cifra astronómica para fechar com Haaland: «Entre 250 e 300 milhões»

A compra do passe do avançado norueguês, Erling Haaland, poderá custar a qualquer um dos interessados uma quantia entre os 250 e os 300 milhões de euros, se se tiver em conta todas as variáveis. Quem defende isto é o agente Volker Struth, representante de vários jogadores, como é o caso do merengue Toni Kroos.





A gigantesca cifra apontada por Struth surgiu num artigo desta quarta-feira escrito pelo agente no semanário alemão ‘Sport Bild’. "Haaland tem uma cláusula de rescisão. O pacote completo com salário por cinco anos e comissões para o agente estará provavelmente na fronteira dos 250/300 milhões de euros", escreveu o agente.No mesmo artigo Volker Struth afirmou ainda que a transferência do norueguês do Dortmund para qualquer outro clube deverá ocorrer já no próximo ano de 2022, mostrando não acreditar na capacidade do clube alemão conseguir manter o jovem jogador por mais uma época. Além disso afirmou que não acredita na permanência do avançado na Bundesliga, descartando assim o Bayern Munique como um eventual destino para o jogador de 21 anos."Mesmo se o Bayern Munique tivesse dinheiro, não o faria. Seria o inferno se um jogador na Alemanha ganhasse 50 milhões", assegurou o agente, que acredita que Haaland não decidirá o seu futuro com base no dinheiro. "Uns dez por cento a mais ou a menos não o guiarão", acrescentou.Recorde-se que Haaland,, chegou ao Borussia Dortmund em janeiro de 2020, proveniente do RB Salzburgo, e tem contrato com os alemães ate 2024.