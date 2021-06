«F...»: Pai de Haaland reage à iminente saída de Sancho para o Manchester United

Ainda não foi oficializada, mas a possível saída de Jadon Sancho para o Manchester United já começa a reunir algumas reações. Alf-Inge Haaland, pai de Erling Haaland, reagiu a uma publicação do jornalista Fabrizio Romano na rede social 'Twitter', onde o especialista em mercado de transferências de jogadores avançou que a trasferência do prodígio inglês para Old Traffod está consumada. "Fod****! Mas desejo-te o melhor, Jadon Sancho. Vais fazer falta", escreveu o norueguês.





Fuck. But all the best @Sanchooo10 You will be missed. — Alfie Haaland (@alfiehaaland) June 30, 2021

De acordo com a imprensa internacional, o extremo inglês de 21 anos está de saída para Old Trafford por 90 milhões de euros, valor que poderá ascender aos 95M€ mediante da concretização de objetivos que estão associados ao vínculo do jogador com o Manchester United.