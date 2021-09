Haaland após hat-trick frente a Gibraltar: «Não marco golos suficientes»

O atacante do Borussia Dortmund, Erling Haaland, voltou a fazer uma grande exibição, desta vez ao serviço da seleção norueguesa. Numa vitória de 5-1 frente a Gibraltar, o jovem jogador apontou um hat-trick que impressionou os adeptos e os colegas. Porém, no final da partida o avançado não se deixou convencer pela sua performance e, para surpresa de muitos, foi crítico em relação à sua… falta de golos.





"Claro que foi bom marcar um hat-trick. Mas podia ter marcado seis golos", afirmou o jogador de 21 anos. "Não marco golos suficientes, apesar de estar próximo da média de um golo por jogo. Pessoalmente, acho que devia ter mais golos que partidas", concluiu.A opinião do jogador não é a mesma que a dos colegas e selecionador nacional: "Haaland é do mais selvagem que já vimos no futebol norueguês", referiu Stale Solbakken. "Os números falam por si mesmo. Não há muito mais a dizer. É uma loucura e temos muita sorte em tê-lo. Só podemos tirar-lhe o chapéu", acrescentou Odegaard, após a partida.Recorde-se que Haaland, com os três golos marcados no encontro da noite passada, leva 12 golos em 15 partidas pela seleção norueguesa. Já ao serviço do Dortmund, o jovem craque disputou 64 partidas e apontou 63 golos.