Haaland já planeia a reforma: «Terei uma quinta, alguns animais, talvez um par de cabras...»

Erling Haaland, um dos jovens avançados mais pretendidos do momento, deu-se a conhecer numa entrevista à 'Sky Sports' em que fala de futebol, mas não só. O jogador do Borussia Dortmund revelou até que tem o sonho de um dia ter uma quinta."Tento seu eu mesmo, mas quando há uma câmara há que ter um pouco mais de cuidado. No campo sou verdadeiro o tempo todo, às vezes rio-me de mim...", contou o norueguês, de 21 anos.Haaland é observador e diz que vê muitos jogos de futebol. "Tenho analisado movimentos de muitos jogadores, por exemplo, atrás do defesa quando o 10 tem a bola. Vocês [britânicos] talvez tenham o melhor do Mundo a fazer isto, o Jamie Vardy. Tenho-o visto muito. Sempre vi muito futebol e continuo a fazê-lo. Quando jogamos ao sábado, passo o domingo a ver futebol o dia todo", sublinhou o avançado, que é muitas vezes comparado com Ibrahimovic. "É um tipo genial e penso que é 100 por cento verdadeiro no campo. Faz tudo o que pode para ganhar."O futebolista falou também do seu grupo de rap, Flow Kingz, que nasceu na seleção: "Éramos bons amigos, treinávamos mas o resto do dia não tínhamos nada para fazer. E pensámos fazer um videoclip. O Erik Tobias Sandberg era muito bom a fazer rimas e o Erik Botheim era bom a fazer rap. No final acabámos por fazer uma canção muito bonita, que tem muitas visualizações."Embora seja ainda muito novo e tenha muitos anos de futebol pela frente, Haaland já sabe o que pretende fazer quando se reformar. "Gosto de fazer muitas coisas para apagar a bola da minha cabeça. Para relaxar. Porque não é fácil ser futebolista, há muita pressão e a mentalidade tem de ser a correta. Quando posso tento descansar a cabeça, por exemplo, ir a uma quinta, conduzir um trator ou alimentar as vacas... O que for. Não tenho vacas nem porcos, mas vou tê-los no futuro. Penso que terei uma pequena quinta depois de me retirar. Não sei onde, mas sei que vou ter alguns animais, um par de cabras... Logo veremos."