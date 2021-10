Haaland vai ficar fora dos relvados até final do ano, avança amigo

O cenário já não era famoso para Haaland e agora confirma-se o pior cenário: o avançado norueguês vai falhar o resto dos jogos até final deste ano. A revelação é feita por Jan Aage Fjörtoft, ex-jogador norueguês e amigo íntimo da família do dianteiro do Borussia Dortmund.





"Pode ser que o jogo contra o Ajax tenha sido o seu último até final do ano", explicou o antigo internacional norueguês em declarações recolhidas pela televisão daquele país.Esperava-se que Haaland pudesse reaparecer no início de dezembro, mas agora essa possibilidade parece estar posta de parte. Algo que significará que o avançado norueguês vai falhar jogo da Liga dos Campeões com o Sporting, a 24 de novembro, no Estádio de Alvalade.Recorde-se que Haaland regressou aos relvados no dia 16 frente ao Mainz, em jogo do campeonato alemão, após um período afastado por lesão. Foi depois titular diante do Ajax, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, no qual se voltou a lesionar.