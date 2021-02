Jogadores do Dortmund quebram protocolo da Covid-19 e clube arrisca multa pesada

No sábado o Borussia Dortmund goleou o Schalke 04 em mais um dérbi do vale do Ruhr e, no final da partida, quando a equipa de Raphaël Guerreiro regressou ao seu centro de treinos, o autocarro foi recebido por cerca de duas dezenas de adeptos.





Just your average bus ride back into town for the Dortmund players after winning the derby. #BVB pic.twitter.com/I9V6jwLEBX — FotMob (@FotMob) February 20, 2021

Os próprios jogadores, nomeadamente Emre Can e Haaland, dentro do autocarro, filmaram as cenas e também festejaram efusivamente sem usarem máscara nem cumprirem o distanciamento físico. Face a este desrespeito do protocolo para a Covid-19, a liga alemã (DFL) já está a investigar o caso e o Dortmund poderá sofrer uma pesada multa. O clube já reagiu, considerou a violação das regras "intolerável" e pediu desculpas, prometendo que tudo fará para esclarecer a situação."Com toda a alegria compreensível com a vitória do dérbi, houve violações das regras da Covid-19, em público, durante a viagem de regresso da equipa ao centro de treinos, o que é intolerável. Cerca de 150 a 200 adeptos festejaram fora do centro de treinos, em alguns casos sem máscara e sem manter distância. Os jogadores comemoraram com eles - sem sair do autocarro - e alguns filmaram com exuberância. Só podemos pedir desculpa e prometer conversas com a polícia e todos os envolvidos o mais rápido possível, para entender como estas situações podem ser completamente descartadas em público no futuro", escreveu o Dortmund, em comunicado.