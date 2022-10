Jovem estrela do Dortmund quer pôr os pais fora de casa

Youssoufa Moukoko, jovem camaronês naturalizado alemão, considerado um dos mais promissores futebolistas da sua geração, está em conflito com os pais e, segundo revela o jornal 'Bild', quer expulsá-los de casa.O avançado - que estará na mira do Barcelona, de acordo com o 'Sport', de Espanha - está a poucos dias de atingir a maioridade (faz 18 anos a 20 de novembro), já fez jogos na Bundesliga e encontra-se muito próximo de assinar o seu primeiro grande contrato.Mas uma disputa familiar faz com que Moukoko não queira renovar com o Borussia Dortmund, isto apesar de o clube ter colocado em cima da mesa um contrato de três anos, com um salário superior a 10 milhões de euros por temporada. O jogador, de acordo com o mesmo jornal, está à espera de atingir a maioridade para assim poder assinar o contrato que entender.Até ao momento dependia do pai para tomar estas decisões, mas agora quer cortar esse vínculo e associar-se ao empresário Patrick Williams, que terá dinamitado a relação do jogador com a família. Os pais acusam o agente de ser ganancioso, de estar a influenciar negativamente Youssoufa Moukoko, que quer impedir a todo o custo os pais de terem acesso ao seu dinheiro.O jovem está tão agastado com a família que, segundo o 'Bild', pretende até fazer um leilão forçado da casa onde moram os pais, situada no sul de Hamburgo e avaliada em mais de um milhão de euros.Um processo que já chegou a tribunal e que será julgado a 10 de novembro.Moukoko marcou quatro golos esta época na Bundesliga, onde também fez três assistências, em 10 jogos. Foi utilizado em quatro jogos da Liga dos Campeões e em dois da Taça da Alemanha.