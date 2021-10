Manchester City aperta o cerco a Haaland: Mino Raiola com reunião em agenda

De há alguns meses a esta parte, parece que não há semana (ou mesmo dia!) que Erling Haaland não seja notícia. Tudo à conta do seu futuro, uma vez que tem meia Europa atrás do seu passe. Esta quarta-feira, o 'The Times' dá conta que o Manchester City está a apertar o cerco ao jogador do B. Dortmund e Mino Raiola, empresário do internacional norueguês, vai reunir-se com o clube orientado por Pep Guardiola já em janeiro para tentar negociar uma possível transferência.





Haaland tem contrato com o Borussia Dortmund até 2024 com o 'The Times' a sublinhar que a cláusula de rescisão do jogador passa a 75 milhões de euros em 2022.Recorde-se que, além do Manchester City, também Barcelona, Manchester United, Liverpool e Real Madrid já terão mostrado interessse no jogador.