Matthias Sammer: «Quando vi a oferta do Manchester City por Haaland desmaiei»

O futuro de Haaland continua em cima da mesa do Borussia Dortmund. O internacional norueguês até pode deixar o clube alemão por 'apenas' 75 milhões de euros, mas há um prazo para que isso aconteça. Segundo o 'Bild', essa cláusula está disponível apenas até 30 de abril. Além disso, o emblema que estiver interessado no jogador terá de enviar uma carta ao Dortmund, a comunicar que irá avançar por essa cláusula. Por ser uma situação jurídica algo complicada, os advogados vão precisar de algum tempo para tratar de toda a documentação necessária.Por esse motivo é que alguns clubes já estão a mover-se para contratar Haaland. Segundo a imprensa inglesa, o Manchester City já teria chegado a acordo com o jogador e o empresário, com o avançado a passar a auferir 600 mil euros por semana, o valor mais alto da Premier League. Ainda assim, além dos 75 milhões, deveriam ser pagas comissões a Mino Raiola e ao pai do jogador, o que acabaria por colocar um preço final no negócio de cerca de 120 milhões.Matthias Sammer, conselheiro de gestão do Dortmund, abordou o futuro de Haaland à 'Amazon Prime'. "Guardiola e Haaland tirariam vantagem um do outro. Guardiola, com quem trabalhei durante três anos no Bayern, também pode adaptar-se a um avançado como Erling, mas também terá de aprender com o jogador. Quando vi a oferta do City por Haaland desmaiei, a minha mulher teve de me pegar. Estou com uma lesão na cervical desde então", contou.Mas, além dos citizens, também o Real Madrid e o Bayern Munique já mostraram interesse em Haaland. De acordo com o que apurou o 'As', o avançado prefere jogar em Madrid. No entanto, há que ter em conta que o Manchester City sempre esteve próximo do jogador devido ao passado do pai, Alfie, em Manchester como jogador.A juntar a isto, há ainda as declarações de uma das pessoas mais próximas de Haaland, o antigo jogador Jan Age Fjortoft, que deu outros detalhes à Sky Sports alemã."Ultimamente, a grande questão era: e o Bayern? Lewandoski marcou 41 golos numa temporada, bateu todos os recordes e é um grande avançado. Porque não renovam? Porque Kahn e Salihamidzic falam dessa maneira? Tentei descobrir e ocorreu-me que Lewandowski quer deixar o Bayern. Quer uma mudança para um grande clube e o seu substituto seria Haaland. Eles estão a tentar tudo por Haaland e teriam dinheiro para isso. Têm oportunidades, mas não são os favoritos no negócio. Dessa forma, tudo o que eles têm feito ultimamente em relação a Lewy faz mais sentido. A última coisa que me ocorre é que Lewandowski quer sair e eles esperam que Haaland seja o substituto", revelou.