Matthäus: «Moukoko? Aconselho-o a ficar no Dortmund e a não ir atrás de dinheiro»

Lothar Matthäus deixou, num artigo escrito pelo próprio para a Sky Sport, um conselho a Youssoufa Moukoko, avançado do Borussia Dortmund que está em final de contrato. Para o antigo médio, o jovem, de 18 anos, devia seguir a carreira na formação germânica ao invés de "ir atrás de dinheiro"."Há muita especulação sobre se Moukoko permanecerá no Borussia Dortmund ou irá para fora. Eu aconselharia-o a ficar por pelo menos mais um ou dois anos, e a não ir apenas atrás do dinheiro. Recentemente tornou-se titular regular sob o comando de Terzic, ainda é muito jovem e tem um futuro fantástico pela frente", explicou Matthäus, garantindo que o Dortmund "tem tudo" o que o jovem precisa para desenvolver a sua carreira."Existem muitos exemplos de jovens jogadores que se mudaram para a Inglaterra ou outras grandes ligas muito cedo porque não podiam esperar. Mas o Dortmund tem tudo o que ele precisa agora. O amor dos adeptos, um treinador que conta com ele, uma equipa que joga para ele e um ambiente onde pode crescer e prosperar. O Borussia Dortmund é um dos melhores clubes da Europa para jovens jogadores", rematou.