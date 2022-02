Niklas Süle deverá deixar o Bayern para rumar ao Borussia Dortmund no final da época

Niklas Süle, central alemão do Bayern, deverá ser reforço do Borussia Dortmund no final da época a custo zero. A informação é avançada pela 'Sky Sports', que refere que o defesa rejeitou uma proposta de renovação dos bávaros e vai rumar ao clube rival no final do seu contrato, em junho de 2022.Recorde-se que Oliver Kahn, presidente da direção do Bayern, já tinha afirmado que as negociações tendo em vista a renovação do contrato do jogador não tinham sido bem sucedidas. "As negociações arrastaram-se por muito tempo. Fizemos-lhe uma oferta, ele não aceitou. Deixará o clube no final da época", revelou o alemão em conferência de imprensa.Sule deixará, assim, o Bayern ao final de cinco temporadas, depois de ter chegado à formação germânica em 2017 proveniente do Hoffenheim por 20 milhões de euros.