O salário astronómico que Mino Raiola pede para Haaland deixar o Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund conseguiu segurar uma grande estrela no meio de outras tantas. Haaland vai ficar ao serviço dos germânicos pelo menos até ao mercado de inverno, mas nem por isso os principais interessados desistem da luta. É que segundo adianta a 'Gazzetta dello Sport', o agente do jogador, Mino Raiola, e os responsáveis do PSG já discutiram uma possível transferência do avançado por valores... astronómicos.





O preço do ponta-de-lança baixará drasticamente no próximo verão por diversos fatores: desde o seu interesse em sair ao facto de o tempo de contrato ir diminuindo, a verdade é que Raiola não está para brincadeiras. Apesar de uma futura transferência poder custar 75 milhões de euros - uma 'pechincha', tendo em conta que o seu valor de mercado é de 130 M€, segundo o 'Transfermarkt' -, o super-agente do norueguês procura negociar um salário de cerca de 50 milhões de euros anuais, números que o colocariam entre um dos jogadores mais bem pagos do mundo.Recorde-se que Haaland está atualmente lesionado e, depois de ter falhado os últimos dois compromissos pelos germânicos, incluíndo a vitória sobre o Sporting na Liga dos Campeões (1-0) , é ainda previsível que esteja ausente dos três próximos jogos.